猴痘擴散 西班牙同志族群求自保

（法新社馬德里31日電） 猴痘病毒（monkeypox virus）來勢洶洶，位居前線的西班牙同志族群紛紛採取行動，包括禁慾、不去夜店、減少性伴侶、趕快接種疫苗，都是他們自保的手段。

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來自首都馬德里（Madrid）的35歲男子安東尼奧（Antonio）是夜店和性愛派對常客，然而隨着猴痘病例持續增加，他決定行動。安東尼奧說：「碰上這個猴什麼的東西，我寧願小心一點，不再做愛、跑趴，等到打完疫苗有點免疫力後再說。」

西班牙昨天通報第2起猴痘相關死亡病例，在非洲以外的地區，只有巴西也傳出猴痘病故案例。

根據世界衛生組織（WHO），5月初以來，全球除非洲外共發現超過1萬8000起病例。西班牙疫情相較他國更為嚴重，衛生部急難與警示協調中心通報共4298人感染。

在全球病例攀升的情況下，世衛呼籲當前猴痘主要感染族群━有男男性行為的人━限制性伴侶人數。

安東尼奧說，猴痘跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不一樣，早就有疫苗了，但安東尼奧與其他男同志認為當局做的不夠。非政府組織（NGO）也譴責當局缺乏預防行動、疫苗短缺，以及猴痘被污名化，就算世衛已宣布猴痘是「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）還是這樣。

丹麥藥商「巴伐利亞北歐」（Bavarian Nordic A/S）的天花（smallpox）疫苗Imvanex（歐洲名，在美國稱Jynneos）已被認定對猴痘具防護力。安東尼奧每天午夜登入官方網站，花了3周才預約到疫苗。有人開玩笑說，搶疫苗手速得跟搶美國巨星碧昂絲（Beyonce）演唱會門票一樣快。

西班牙目前為止只收到6月底到貨的5300劑疫苗，衛生部拒絕回應法新社的評論要求。

卡布瑞拉（Nahum Cabrera）屬於西班牙各地逾50個LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）機構組成的團體FELGTBI+ NGO，他堅持高風險族群都得趕快接種疫苗，換言之，不只是男同志，也包括擁有多重性伴侶、常跑性愛俱樂部和LGTBI三溫暖的人。

卡布瑞拉還說，一般大眾可能誤認自己很安全而掉以輕心，以為只有跟男性發生性行為的男性才會感染。他並提到，18至46歲人士都是接種對象。再年長一點的人則打過天花疫苗，歐洲已於1970年代初期根除天花。

非政府組織Imagina MAS成員薩洛（Ivan Zaro）表示：「我們正面臨一場影響LGBTI族群的公衛緊急事件，所以人們以為不重要、不嚴重。這跟40年前面對愛滋病毒HIV時一模一樣。」

32歲影像導演哈維耶（Javier）7月初感染猴痘，在醫院度過3天，隔離3周後他才告訴親友。哈維耶只有單一性伴侶，至今仍不知道自己是怎麼得病的。他說：「我警告每一個人，這是傳染病，大家都可能感染。」

感染猴痘的初期癥狀包括高燒、淋巴腺腫大、出現類似水痘的皮疹等，通常會在2到3周後自行痊癒，有時候可能得等一個月。

© 2022 AFP