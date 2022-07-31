疑挪威領事侮辱俄人影片瘋傳 莫斯科發聲譴責

（法新社莫斯科30日電） 一段疑是挪威駐俄羅斯領事艾靈森（Elisabeth Ellingsen) 在飯店櫃檯侮辱俄羅斯人的監視錄影畫面在社交媒體網站曝光後，今天遭俄羅斯外交部譴責是「離譜」行徑。

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法新社報導，據稱與俄羅斯安全部門關係密切的Mash頻道，在通訊軟體Telegram發布的這段監視錄影畫面顯示，一名被介紹是挪威駐俄國北極圈城市莫曼斯克（Murmansk）領事艾靈森的女性，在等候飯店騰出一間乾淨房間時情緒似乎很激動。

在Mash頻道剪輯過的片段中，這位女性說： 「我痛恨俄羅斯人…給我一個房間就好了…我習慣要乾淨的房間，我來自斯堪的那維亞半島（Scandinavia）。」

截至今天下午為止，這段影片瀏覽次數已超過50萬次。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在Telegram表示：「俄羅斯外交部正考慮對這種仇恨、民族主義以及仇外的離譜行徑作出回應。」

挪威外交部表示，對這件事「深表遺憾」。

挪威外交部向法新社說：「影片中表達的情緒並不反映挪威政策，也不反映挪威對俄羅斯和俄國人民的態度。」挪威外交部並說，他們外交部正「透過適當的管道」處理這件事。

根據挪威駐莫斯科大使館的網站指出，考慮雙邊關係「艱難」，挪威駐莫曼斯克總領事館自7月1日起暫時關閉。

挪威外交部未具體說明，監視錄影帶所拍事件究竟是發生在領事館暫時關閉之前或之後。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP