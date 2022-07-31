紮營生火泡茶 伊拉克群眾佔據國會

（法新社巴格達30日電） 伊拉克示威群眾稍早佔領國會，並在國會內外紮營、似乎準備長期抗爭之際，志工們今天搭乘皮卡車來回出入保護國會的防禦工事「綠區」，送上熱食冷水。

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據法新社記者報導，在伊拉克安全部隊注視之下，1名男子生火燒茶，另1名男子賣着香菸。

國會大廈內，有些群眾坐在議員的辦公桌前，另一些人則在附近晃來晃去，拿起手機拍攝。

抗議群眾在國會大廈外的花園入口處搭起巨大帳篷，婦女帶着孩子，和什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）的其他支持者一起搭着營地。

薩德在伊拉克什葉派佔多數的社區擁有忠實的追隨者，他所屬聯盟在去年10月選舉贏得73席，成為總數329席國會裡的最大勢力，但遠遠不足以成為多數。

抗議者馬蒂（Umm Mahdi）說：「決策者是薩德，他叫我們回家，我們就會離開。服從薩德是最重要的事。」

另1名示威者胡笙（Zeinab Hussein）則說，她「離開家和家人」，加入靜坐。

就像許多抗議者一樣，胡笙希望終結貪腐。她說，貪腐讓富產石油的伊拉克甚至連基本公共服務都沒有。

「為什麼伊拉克沒電？賣石油賺來的錢都去哪兒了？」

薩德支持者闖入國會的導火線，是因為不滿敵對聯盟的總理提名人選。

但政治腐敗以及公共服務殘破，卻是伊拉克人普遍的民怨。

來自巴格達什葉派社區薩德市（Sadr City）的35歲男子海達（Sayed Haidar）抱怨說：「貪腐已擴散到所有政府部門。」

「沒有政黨關係，沒人可以從國家或政府部門拿到任何東西。」

© 2022 AFP