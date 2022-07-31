總統選情不樂觀恐不認輸 巴西50萬人連署護民主

（法新社裡約熱內盧30日電） 選情不樂觀的巴西總統波索納洛，抨擊公共機構和投票系統，讓各界憂心他若敗選，可能不會輕易認輸，因此巴西國內有超過50萬人連署，要「捍衛民主」。

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距離10月巴西總統大選只剩兩個月，現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在民調中落後，前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）暫居領先。

2019年上台的波索納洛，時常攻擊1996年起就開始使用的電子投票系統，讓人們擔心若他選輸，可能不會接受敗選的結果。

對此，聖保羅大學（University of Sao Paulo）法學院提出「捍衛民主」請願書，截至今天中午為止已獲超過54萬6000人連署。

雖未提及波索納洛，但請願書的作者寫道：「我們正經歷民主出現重大危機的時刻，國家的機構面臨風險，還有影射將不會尊重選舉結果（的言論）。」

請願書的連署人包括前最高法院的法官、知名歌手布華奇（Chico Buarque）等數名藝術家。

請願書寫道：「毫無根據及未經證實的攻擊，質疑了選舉程序，和巴西社會歷經千辛萬苦才得以實現的民主法治狀態。」

「威脅對抗其他機構…煽動暴力和造成機構裂解是讓人無法容忍的。」

最近的民調顯示，波索納洛的支持度落後2003年至2010年掌權的前總統魯拉一大截。

其他簽署請願書的人，包括銀行業聯合總會、聖保羅（Sao Paulo）商業聯合總會。

有鑒於波索納洛4年前當選時，曾獲商界大力支持，這些商界團體加入連署，被認為意義重大。

© 2022 AFP