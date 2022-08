緬甸政變18個月後 軍政府再延長國家緊急狀態

(法新社仰光1日電) 緬甸國營媒體今天報導,軍政府領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)已獲「國防與安全委員會」批准,將國家緊急狀態再延長6個月。 緬甸環球新光報(Global New Light of Myanmar)報導,國防與安全委員會(National Defence and Security Council)成員「一致支持這項提案」,將國家緊急狀態再延長6個月。