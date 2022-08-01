美國印尼展開年度聯合軍演 規模更勝以往

（法新社雅加達1日電） 數千名美國與印尼官兵今天展開為期兩周的聯合軍事演習；華府表示，演習目的是在促進「區域合作，以支持自由開放的」亞洲太平洋地區。

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美國、印尼年度演習「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）今年改稱為「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield），將較往年的範圍和規模大出許多。

美國及其亞洲盟邦都曾表達，對於中國在太平洋地區日益專斷的關切；但華府表示，這次演習目的並非針對任何國家，儘管規模確實較過往演習大出許多。 至少4000名美國與印尼，以及澳洲和新加坡部隊都將參與演習，還有首次加入「超級嘉魯達之盾」演習的日本。 演習地點為印尼西部島嶼蘇門答臘（Sumatra），以及鄰近新加坡和馬來西亞的印尼廖內群島省（Riau Islands Province）。

負責指揮演習地面作戰的美軍少將史密斯（Stephen G. Smith）7月29日在雅加達告訴記者，「演習目的是要建立互信、提高凝聚力、相互理解，以及增進能力等」。

他指出，「所以這是一場真正的軍事演習，並不是要 恫嚇任何對象」。

演習展開的時間點，正值美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問亞洲之際，此刻美國與中國的外交關係正陷入緊張。裴洛西辦公室並未提及她此行是否造訪台灣。 美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平上周通話，同意未來舉行面對面峰會，但習近平也警告華府，在台灣議題上「玩火必自焚」。 這項年度區域性軍演預定進行至14日，範圍涵蓋陸海空軍和陸戰隊演習。印尼官員表示，演習開幕儀式將於3日舉行，所有參與演習國家都將出席。

加拿大、法國、印度、馬來西亞、韓國、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和英國將以觀察員身分參加演習。

© 2022 AFP