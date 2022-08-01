重啟反毒戰調查？菲律賓總統：我們不歸國際刑事法院管

（法新社馬尼拉1日電） 國際刑事法院尋求對菲律賓前總統杜特蒂造成數千人喪生的反毒戰爭重啟調查。現任總統小馬可仕暗示，可能不予回應，「我們又不歸他們管」，並稱無意重新加入國際刑事法院。

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國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）對杜特蒂（Rodrigo Duterte）的反毒戰爭展開初步調查後，杜特蒂治下的菲律賓於2019年退出國際刑事法院。他已於6月30日卸任總統。

ICC法官認為，這場反毒戰爭猶如對平民發動的非法系統性攻擊，去年9月批准展開全面調查，直到馬尼拉當局宣稱自行針對疑似犯罪行為展開調查，ICC才於兩個月後暫停調查。 國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）6月表示，馬尼拉要求推遲調查不具正當性，ICC應「儘速」重啟調查。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）支持杜特蒂的反毒戰爭。先前就曾表示不會配合ICC的他今天又有進一步說法。

他告訴記者：「菲律賓無意重新加入國際刑事法院。」

小馬可仕靠着與杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）結盟搭檔，在5月間壓倒性贏得大選，兩人分別成為正、副總統。

儘管菲律賓最高法院不接受此一立場，杜特蒂任內仍堅稱ICC對菲律賓沒有司法管轄權，並拒絕配合該院的調查。

在聯合國人權理事會（UNHRC）和國際刑事法院的壓力下，菲律賓政府就造成死亡的數百起掃毒行動進行檢討，但僅有少數案件獲得起訴，因殺害毒品嫌疑人而遭定罪的警察只有3人。

菲律賓總統府新聞辦公室指出，ICC已請菲方對卡林汗重啟調查的要求「提出意見」，並要求馬尼拉於9月8日前答覆。

小馬可仕今天說：「我們要說的是，我們自己也有調查，而且持續在進行，所以何必要他們來調查呢？我們也可能根本不會回應，畢竟我們又不歸他們管。」

© 2022 AFP