禁止核子擴散條約大會 美英法籲俄國停止危險言行

（法新社紐約聯合國總部1日電） 美國、英國和法國今天在聯合國「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty）大會上呼籲俄羅斯停止「其危險的核言論和行為」。

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今年1月，聯合國安全理事會（UN Security Council）5個常任理事國美國、中國、俄羅斯、英國和法國承諾防止核武進一步擴散。

美國、英國和法國今天透過聯合聲明重申承諾，說「核戰是打不贏的，也絕對不能打」。

俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭後不久，宣布核武部隊進入高度警戒；美、英、法將矛頭指向俄國，呼籲莫斯科當局遵守「禁止核子擴散條約」下的國際承諾。

這3國指出：「在俄羅斯無端非法侵略烏克蘭的戰爭後，我們敦促俄國停止其不負責任且危險的核言論和行為。」

雖然許多演說的重點放在俄羅斯上，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也譴責北韓持續擴張其非法核子計畫，也指控伊朗「依舊走在核升級的道路上」。

他說：「因此我們在關鍵時刻齊聚一堂。」

國際「禁止核子擴散條約」1970年生效，宗旨是要防止核武擴散。這場會議從2020年起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多次延期，今天總算在紐約聯合國總部舉行，會議將持續到8月26日。

© 2022 AFP