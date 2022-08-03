分析：裴洛西訪台中國文攻武嚇 凸顯北京不安全感

（法新社北京3日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國頻以強硬措辭威脅恫嚇。分析家指出，此舉凸顯北京對於華府對台立場轉變的深切不安全感，同時也想藉此轉移國內對經濟問題的注意力。

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82歲的裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚搭乘美軍C-40行政專機降落松山機場，成為25年來訪台層級最高的美國政要。

但在裴洛西訪台前幾天，北京頻頻發表挑釁言論，中國外交部發言人趙立堅說，裴洛西如赴台將導致「嚴重後果」。同時，中國也展現其軍事實力。

中國解放軍周末在台灣對岸舉行實彈演習，同時，環球時報前總編輯胡錫進在推文揚言，如果美軍戰機護送裴洛西訪台，解放軍驅離無效就可以「擊落」。

然而，分析家告訴法新社，中國這一連串文攻武嚇凸顯北京當局的不安全感，中國的統治者覺得受到威脅，他們認為美國和西方盟國加強與台灣關係和鼓勵台灣獨立的動作越來越多。

與此同時，中國國家主席習近平急於在今年秋天的20大會議之前，向北京最大的經濟和軍事對手美國展示實力。習近平料將在這場重要的政治會議上，尋求史無前例的第3任期。

上周，習近平與美國總統拜登通電話時，曾警告美方在台灣問題上「玩火必自焚」。

倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾銳生（Steve Tsang）指出，這些咄咄逼人言論的目的是為了在今年20大會議順利蟬聯之前，提高習近平的國內形象。

曾銳生告訴法新社：「身為強人領袖，他最不想要的就是示弱。」

鼓動民族主義情緒也有利於轉移國內對於經濟減緩以及政府防疫清零政策的不滿。

香港中國政治評論員林和立（Willy Lam）告訴法新社：「對中國共產黨而言，政權的合法性來自兩大支柱：經濟成長和民族主義。」

關於台灣的頭條新聞和激烈威脅言論已「轉移中國大眾對經濟問題的注意力」。

此外，這些行為的背後也存在北京對於華府對台態度轉變深感不滿的因素。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）國際關係學院副教授李明江（ Li Mingjiang）指出，北京的武力恫嚇在很大程度上出於一種看法，即認為近年來美國與台灣的接觸變得更加積極主動，威脅到大陸的利益。

李明江告訴法新社，自從川普政府以來，北京部分人士認為華府似乎越來越支持台灣獨立。

鄰近國家，甚至歐洲和美國有越來越多的政治人物前往台灣訪問。

林和立指出，過去一年來，不僅有來自美國，還有日本、歐盟等等高層領袖訪問台灣，習近平對此漸滿不耐和憤怒。

同時，台灣年輕一代對台灣人的身分認同也越來越強。

李明江指出， 再加上執政的民進黨的台獨議程，這對北京的精英來說，意味着「整個台灣議題看起來並不樂觀」。

李明江表示，中國領導人轉而訴諸激烈的言辭，「以防兩岸關係和美台關係的發展對中國變得更具挑戰性」。

儘管中國的姿態咄咄逼人，但外界鮮少認為北京會因台海議題，想和美國及其盟友發生軍事衝突。現在還不會。

中山大學政治學研究所副教授陳至潔指出，習近平最不想看到的就是擦槍走火引發戰爭。

多位學者告訴法新社，北京的軍事實力仍落後華府，最近的軍事演習雖然明顯是為了要威脅恫嚇，並沒有針對緊鄰台灣海岸的地區。

陳至潔表示，習近平的B計畫是藉中共宣傳和思想控制系統來辯解減輕裴洛西訪台帶給北京的不堪和羞辱。

© 2022 AFP