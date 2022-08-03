印度服裝製造廠氣體外泄 112人住院治療

（法新社新德里3日電） 印度媒體今天報導，該國南部安德拉省（Andhra Pradesh）一間服裝製造廠發生氣體外泄事故，至少112名婦女住院治療。

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法新社報導，位在安德拉省阿丘塔普蘭地區（Atchyutapuram）的這間工廠，昨天晚間工人們出現噁心和嘔吐現象。

今日印度（India Today）電視台稱，情況今天已得到控制，無人死亡。警方則表示，受害婦女狀況都還穩定，目前已針對這起事故展開調查。

而據新德里電視台（NDTV）報導，6月間曾發生類似事故，當時在同一地區有大約200名婦女因氣體外泄陷入昏迷。

2020年，同樣在安德拉省，工業港口城市維沙哈巴南（Visakhapatnam）一間化工廠發生氣體外泄，至少5人喪生，數百人住院。

1984年，聯合碳化物公司（Union Carbide）在印度中部大城博帕爾（Bhopal）的一間農藥廠發生氣體外泄，成為印度歷史上最嚴重的工業災難之一。

外泄後幾天內，大約3500名住在工廠周圍的人死亡。直到今天，當地人仍繼續受影響。一些婦女因吸入氣體，生下手腳長蹼、發育遲緩的殘障小孩。

© 2022 AFP