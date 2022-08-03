德總理蕭茲：俄阻撓北溪天然氣渦輪機運交

（法新社德國魯爾河畔米爾海姆3日電） 德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天指責俄羅斯阻撓一具渦輪機交付作業。維持天然氣通過北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線輸往歐洲，需要這具渦輪機。

廣告 繼續瀏覽後續

蕭茲走訪渦輪機製造商西門子能源公司（Siemens Energy），他站在這具渦輪機一旁表示，該裝置「可以使用且運作正常」。

蕭茲表示：「沒有理由不能實現交付。」他說，這具渦輪機已取得從德國出口到俄羅斯所需的「所有核准」。

蕭茲說，管線營運商只需表明「他們想得到這具渦輪機並提供運送到俄羅斯所需的海關資訊」，把這個欠缺的裝置轉往俄羅斯「真的很容易」。

俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）最初將通過北溪1號輸送的天然氣供應量減少，歸咎於這具裝置送往加拿大維修，延遲送回。對俄羅斯天然氣相當依賴的德國斥責減供決定是出於「政治考量」。

另外，蕭茲今天還表示，為了彌補俄羅斯造成的能源短缺，維持德國剩餘的核電廠運轉「說得過去」。

蕭茲說：「就德國的能源供應來說，最後3座核電廠僅與電力生產有關，且僅占其中一小部分。不過，讓它們繼續運轉可以說得過去。」

德國原定12月31日關閉所有核電廠，但俄羅斯入侵烏克蘭，令這項承諾已久的計畫出現變數。

德國政府表示，將等待全國電網新的「壓力測試」結果，再決定是否按原計畫淘汰核電廠。

延長核電廠壽命在德國引發激烈爭論，蕭茲的聯合政府內部對這個議題也存在分歧。

© 2022 AFP