裴洛西訪台引發關切 航班追蹤網站使用者塞爆

（法新社華盛頓2日電） 超過70萬人今天緊盯班機追蹤網站，看美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否真的會不顧中國強烈抗議，走訪台灣。

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問題出在人數實在太多，有着創網站新高的70.8萬人次，導致航班追蹤網站Flightradar24為了維持正常線上服務，不得不對非訂閱戶設限。

Flightradar24聲明說，「很遺憾的，由於使用人數關係，我們有必要啟用等候室（waiting room）」線上流量管制機制，還說這樣的關注度「前所未見」。

載着裴洛西、呼號為SPAR19的美軍C-40行政專機之所以突然引發關注，有很大一部分是因為裴洛西行前一直未證實訪台的這段行程。

而裴洛西訪台意義深遠，因為這位美國總統第2順位繼任者，是25年來訪台位階最高的美國民選官員，而北京方面已表明，裴洛西訪台為重大挑釁。

原先預期中國恐對專機採取行動，但裴洛西的專機一平安降落台北之後，謎團消失，好奇的人群也跟着散去。

Flightradar24表示，「SPAR19降落不久後，已迅速恢復所有用戶正常服務」。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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