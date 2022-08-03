OPEC+決議9月每日增產10萬桶

（法新社維也納3日電） 石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）今天決議微幅提高產量，此舉恐讓最近出訪沙烏地阿拉伯，尋求油國組織大幅增產，以抑制飆漲油價的美國總統拜登大失所望。

廣告 繼續瀏覽後續

根據OPEC+部長視訊會議後發布的聲明，這個以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的油國組織決議9月每日增產10萬桶，遠低於之前的增幅。

國際油價本周稍早下跌，但在傳出OPEC+決議小幅增產的消息後，倫敦布倫特原油價格重返每桶100美元上方。

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）告訴法新社：「這個OPEC+有史以來最小增產幅度，對於解決當前全球能源危機鮮有助益。」

「即使全球經濟加速減緩，油價似乎仍將維持在每桶100美元左右。拜登（Joe Biden）政府對此將感到不悅，對改善美國和沙烏地的關係將是一大挫敗。」

Exinity首席市場分析師Han Tan指出：「每日增產10萬桶是杯水車薪。拜登政府在想到對沙烏地阿拉伯示好，卻得到這樣的結果，恐怕會感到失望，至少這次是這樣。」

OPEC+去年開始每日增產約40萬桶，並逐月更新這項增產政策直到6月。OPEC+提高7月和8月每日產量近65萬桶。

© 2022 AFP