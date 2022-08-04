採訪示威遭緬甸軍方扣押 日記者涉鼓勵異議被起訴

（法新社仰光4日電） 緬甸軍政府今天表示，上周遭到扣押的一名日本記者已因違反移民法和鼓勵異議言論而遭到起訴。

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法新社報導，軍政府發布聲明表示，久保田徹上周在仰光（Yangon）採訪示威活動時被捕，當局「以違反刑法第505（a）條和移民法第13-1條將他起訴」。 刑法第505（a）條規定，鼓勵反軍政府的異議言論屬於犯罪行為，最高可處3年監禁，這項法條早已被軍方廣泛用於打壓異議人士。違反移民法第13-1條最高可判處2年徒刑。

上月30日，26歲的紀錄片製作人久保田徹與2名緬甸公民在仰光的反政府集會現場附近遭到扣押。

繼美籍緬甸裔記者內森貌（Nathan Maung）、美籍記者芬斯特（Danny Fenster）、波蘭記者波恰加（Robert Bociaga），以及日本自由記者北角裕樹之後，久保田徹成為在緬甸被捕的第5名外國記者；這些先前遭扣押的外籍記者最終都已獲釋並被驅逐出境。

緬甸軍政府長期以來不斷打壓新聞自由、逮捕記者和攝影師，並吊銷廣播執照。據獨立監督組織「報導東協」（Reporting ASEAN），截至今年3月，緬甸全國目前仍有48名記者遭軍政府扣押。

© 2022 AFP