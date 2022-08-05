遭指戰術有違國際法 澤倫斯基炮轟國際特赦組織

（法新社基輔4日電） 國際特赦組織今天指稱，烏克蘭軍隊在住宅區內的學校和醫院等地點設置基地，違反了國際法規定，也危及平民安全。對此，烏克蘭總統澤倫斯基猛烈抨擊國際特赦組織。

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就在澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）猛批國際特赦組織（Amnesty International）之際，基於俄羅斯及烏克蘭為了緩解全球糧食危機所達成的協議，又讓3艘共載有超過5萬8000公噸谷糧的船隻，預定在明天駛離黑海的港口。

在今天公布的一份報告中，國際特赦組織列出了在19個城鎮發生的事件，指稱烏克蘭軍隊在平民住宅區設置基地，將老百姓置於險境。澤倫斯基則在他每天晚上對烏國人民的談話中稱，這樣的調查結果等於是在指責受害者。

他表示，國際特赦組織試圖為俄國這個恐怖主義國家開脫，並將責任從侵略者那裡轉移到被害者身上。

歷經4個月的調查，國際特赦組織表示，他們發現烏克蘭軍方在學校、醫院設立基地，並從人口稠密地區發動襲擊，這樣的戰術違反國際人道法。

不過，國際特赦組織指出，這些戰術「絕不能證明俄羅斯那些殃及平民的無差別攻擊是正當的。」

© 2022 AFP