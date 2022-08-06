全球核危機擴大 聯合國秘書長：人類在玩上膛的槍

（法新社廣島6日電） 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在日本廣島出席紀念儀式時說，全球各地可能引發核災的危機升溫，「人類正在玩一把上膛的槍」。

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日本今天紀念人類第一起原子彈攻擊事件77周年，古特瑞斯在年度紀念活動上描述廣島承受的恐怖經歷時，警告烏克蘭、中東地區和朝鮮半島危機所構成的風險。

他說：「一眨眼的時間，這座城市裡數以萬計的人們遭到殺害。婦孺、男人們在地獄般烈火中焚燒。」倖存者則「受到放射性遺禍荼毒」，出現癌症和其他健康問題。

古特瑞斯說：「我們必須自問：我們從這座城市上空冒出的蕈狀雲中學到了什麼？」

美國於1945年8月6日轟炸廣島，連同轟炸過後因暴露於輻射而消殞的人們共計約14萬人喪命。

古特瑞斯重申本周在美國紐約「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty）大會上的警告說，今天，「嚴重的潛在核危機正迅速擴散，從中東、朝鮮半島，到俄羅斯對烏克蘭的侵略」。

他說：「人類正在玩一把上膛的槍。」

美國仍是唯一在衝突中使用過核武的國家，但古特瑞斯說，全球各國軍火庫目前握有近1萬3000件核武。

© 2022 AFP