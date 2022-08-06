烏克蘭札波羅熱核電廠遇襲 俄烏互控對方所為

（法新社基輔5日電） 烏克蘭和俄羅斯今天互控對方襲擊歐洲最大核能發電廠所在地，造成1座反應爐停止運作。

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俄軍入侵烏克蘭不久，就佔領烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，基輔當局指控俄軍在廠內儲存重型武器；莫斯科當局也反控烏軍以這座核電廠為攻擊目標。

國營的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）透過聲明表示：「核電廠所在地記錄到3次襲擊，靠近核子反應爐所在的其中一處發電廠房區。」

烏克蘭國家核電公司說：「有氫氣外泄和放射性噴灑的風險，失火危險性也相當高。」公司並未通報任何人員傷亡。

這起攻擊事件造成一條電纜受損，還迫使一座反應爐停止運作。烏克蘭國家核電公司表示，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）人員在攻擊發生前倉促離開核電廠。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日例行演說中表示，俄羅斯應就「對一座核電廠製造威脅的事實負起責任」。

他說：「今天，佔領者給整個歐洲製造了又一次極度危險的情況，他們二度襲擊札波羅熱核電廠。對這個地點的任何轟炸都是無恥的罪行、恐怖的行為。」

烏克蘭外交部稍早表示：「擊中正在運作的反應爐可能造成的後果等同於使用原子彈。」

俄羅斯國防部則否認相關報導，指稱：「烏克蘭武裝部隊對札波羅熱核電廠廠區和安赫德市（Energodar）執行3次炮擊。」

© 2022 AFP