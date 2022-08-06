美副國務卿訪索羅門 與中國競爭亞太影響力

（法新社索羅門群島首都荷尼阿拉5日電） 美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）6日將率團抵達索羅門群島。這個南太平洋島國數月前和中國簽訂秘密安全協議後，美國持續與中國爭奪在亞太地區的影響力。

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前造訪台灣後，中國隨即包夾台灣進行軍事演習、大秀武力，將在本周末展現在亞太地區與日俱增的力量。

美國政府高層代表團將在索羅門群島進行3天參訪，紀念二次世界大戰的瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）80周年。

這場重要戰役發生在1942年到1943年，為期6個月，最終導致日本撤軍，也是同盟國在太平洋重大行動的開端。雪蔓的父親當時為美軍陸戰隊員，在這場戰役中身受重傷。

美國近30年前關閉了駐索羅門群島使館，今年宣布計畫恢復設置。中國在當地也設有使館，與政府關係密切。

中國今年4月和索羅門群島簽訂一項秘密安全協議，引發西方國家憂慮，評論家擔心中國可能藉此在南太平洋取得軍事據點，這項協議很可能成為美方此次到訪的議程重點。

澳洲雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）太平洋島國事務研究員索拉（Mihai Sora）向法新社表示：「就某種意義上來說，這對美國是一條艱難的道路，（索羅門群島）總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）顯然相當重視索國與中國的關係。」

「他不會喜歡必須在美中之間做選擇的想法。他將尋找一種可同時與美國和中國合作的方法。」

但索羅門群島並非人人支持與中國發展安全關係，索拉說：「這是一把雙面刃。」

© 2022 AFP