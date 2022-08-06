蒲亭艾爾段會談 同意加強經濟能源合作

（法新社莫斯科5日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在聲明中承諾加強政治和經濟合作，包括能源和貿易領域。

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這場會談時值俄羅斯入侵烏克蘭後，在國際上愈來愈孤立。

雙方在黑海勝地索契（Sochi）會談4小時，俄國克里姆林宮在會後聲明中說：「儘管當前面臨區域和全球挑戰，兩位領導人重申進一步發展俄土關係的共同意願。」

蒲亭和艾爾段同意促進貿易，加強經濟和能源合作，聚焦運輸、農業、觀光業和建設。聲明說，他們同意「在經濟和能源領域滿足對方的期望」。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）在電視談話中說，這些協議「非常重要」，目的在使「幾乎所有領域」的關係達到「新的發展程度」。

克里姆林宮說，蒲亭和艾爾段也強調「真誠、坦誠和信任的關係」對實現區域和全球穩定的重要性。

聲明中沒有明確提到俄國在烏克蘭的軍事行動，但兩位領導人強調烏克蘭已恢復糧食運輸，並指俄土兩國「具建設性的關係」讓糧食運輸協議成為可能。

聲明也沒有直接提到土耳其可能計畫對敘利亞的庫德族武裝分子發起任何新的攻勢。蒲亭和艾爾段上次會面是7月在伊朗舉行的3方峰會，當時蒲亭告訴艾爾段，俄羅斯仍然反對土耳其在敘利亞北部對庫德族武裝分子發動新一波攻勢。

聲明說，雙方確認彼此高度重視在敘利亞推動政治進程，「重申共同行動及相互密切協調以對抗所有恐怖組織的決心」。

會談開始時，蒲亭還讚揚「土耳其溪」（TurkStream）天然氣管線計畫，說歐洲應該感謝土耳其不間斷地供應俄羅斯的天然氣。

艾爾段說：「我相信（今天的會議）將在土耳其與俄羅斯的關係中翻開完全不同的一頁。」

© 2022 AFP