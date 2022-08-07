肯亞總統選舉競選活動結束 假消息戰役未停

（法新社肯亞首都奈洛比7日電） 肯亞總統大選9日登場，目前競選活動已正式結束，但專家表示，網路上無情且危險的假消息仍在流傳，網軍還在藉由分享假消息來詆毀競爭對手。

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曼辛（Benedict Manzin）是總部設在英國的情報公司Sibylline的撒哈拉以南非洲分析家，他表示，在大選中位居領先地位的副總統魯托（William Ruto）、政界老將歐丁嘉（Raila Odinga）陣營都發布了數10則貼文，宣稱他們的對手參與「投票舞弊陰謀」。

曼辛告訴法新社：「我們越來越常看到假消息，試圖將選舉結果塑造成是非法的，大肆宣稱對手唯有藉舞弊的方式才可能勝選，並稱對手試圖偷走選舉。」

舉例來說，魯托競選團隊一名策士指責歐丁嘉團隊試圖操縱選舉，因為77歲的歐丁嘉敦促選舉委員會別用數位選民登錄系統，改采人工作業的方式。

在此同時，一名親歐丁嘉的部落客推文，宣稱魯托試圖偷走選舉的勝利，並分享一個不相關的影片連結，內容是一名政治人物討論一樁舊醜聞。

內華達大學（University of Nevada）鑽研假訊息的研究員布蘭肯西普（Mary Blankenship）表示，散布毫無根據的舞弊指控，可能會造成真正的傷害，尤其是在過去曾於選後出現暴力事件的國家。

布蘭肯西普告訴法新社，這為候選人提供一個詆毀選舉結果的方式，可能會導致動蕩。

她將此事與2020年的美國總統大選做了連結，當年時任美國總統川普聲稱大選有舞弊情形，美國國會大廈隨後遭到他的支持者襲擊。

在2007年競爭激烈的選舉後，肯亞有超過1100人因為不同族群間出於政治動機的衝突而喪命。

10年後，在2017年的總統大選結束之際所發生的抗議活動，遭到肯亞警方鎮壓，造成數十人喪生，選舉結果則被最高法院認定「有違規和非法行為」而作廢。

© 2022 AFP