英國記者遇害 巴西警方逮5新犯嫌

(法新社裡約熱內盧6日電) 英國記者菲力普斯和原住民專家白瑞拉遇害的命案,巴西警方今天表示,他們又逮捕了5名新嫌犯。

巴西警方表示,他們今天針對英國記者菲力普斯和原住民專家白瑞拉的雙命案又逮捕了5名新嫌犯,說目前被拘留的9人都參加了同個非法捕魚組織。

警察表示,有「強烈跡象」顯示,之前羈押的4嫌當中,有1人是稱做「哥倫比亞」(Colombia)的毒販,是「一個在野豬谷(Vale do Javari)地區從事非法捕魚的武裝犯罪組織的首領及金主」。

57歲的菲力普斯(Dom Phillips)和41歲的國家原住民基金會(Funai)工作人員白瑞拉(Bruno Pereira),6月5日在前往野豬谷原住民領地邊界後失蹤,數天後證實遇害。野豬谷是巴西緊鄰秘魯、哥倫比亞的一片偏遠、廣闊森林,當地非法捕魚、採礦、濫墾及運毒的情況正急速增加。

白瑞拉一直極力阻止野豬谷原住民保留區非法捕魚的情況,這個地區比奧地利還大,是全球不與外界接觸部落最集中的地區。

菲力普斯是替「衛報」(The Guardian)、「紐約時報」(The New York Times)等平面媒體撰稿的自由記者,當時他和白瑞拉同行,替自己正在寫的書「如何拯救亞馬遜」(How to Save the Amazon)做研究。

與白瑞拉共事的原住民領袖直指名為「哥倫比亞」的毒販下令殺害白瑞拉,以報復白瑞拉組織原住民巡邏隊、沒收非法捕撈的漁獲。

警方表示,毒販「哥倫比亞」是哥倫比亞公民,所率領的組織「負責出口大批漁獲至鄰國」。

警方表示,而最新逮捕的5人中,有3人與本案第一個落網、昵稱「佩拉多」(Pelado)的嫌疑人有親戚關係。新落網的5人涉嫌幫「佩拉多」將菲力普斯和白瑞拉遺體藏在灌木叢中。

© 2022 AFP