降低通膨法案 美國會展開辯論

（法新社華盛頓6日電） 上任18個月後，美國總統拜登的社會暨氣候改革法案似成功在望：經與自家民主黨右派人士達成數項妥協，拜登的招牌法案修正版今天將在國會展開辯論。

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就任總統時承諾做出重大改革的拜登，稱這項法案為「改變就業家庭環境」的利器。

這套法案正式名稱為「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），包含提出3700億美元用在深具雄心的氣候目標，並提出640億美元用在醫療保健。

這將使得降低通膨法案成為美國史上對潔凈能源投入的最大一筆投資，拜登稱其「深具歷史意義」。

為了讓他們的氣候倡議贏得支持，民主黨人士提出風能、太陽能、核能的業者與消費者可抵減稅額，來增加這套法案的吸引力。

然而，這套法案同時替美國國內一些最糟糕的污染者提供數十億美元的租稅減免，以協助他們轉型至較為潔凈的能源。這一舉措為民主黨內進步派所詬病，但大多數都接受，認為這是必要之惡。

此外，這項法案也因應了藥品價格高得離譜的問題，例如胰島素等，試圖緩解美國醫療保健方面存在的巨大不平等。

例如說，法案中一大重要改革要求，若某些藥品價格升幅快過通膨，制藥商必須提供退現。

且聯邦醫療保險（Medicare）將首度被賦予權限，可直接與這些藥商協商某些藥品的價格。

美國部分藥物價格可以是其他富裕國家的十倍，這一點是拜登陣營所念茲在茲的。

降低通膨法案同時意在降低聯邦赤字，而當中利用的手段就是對獲利超過10億美元的企業徵收至少15%的企業稅。

© 2022 AFP