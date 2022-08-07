RCEP帶紅利 中國前7月外貿總值年增10.4%

（法新社北京7日電） 中國海關總署公布，今年前7個月外貿進出口總值達人民幣23.6兆元（約等於新台幣103.84兆元），年增長10.4%；官方表示，RCEP紅利浮現，前7個月與RCEP成員國進出口值年增長7.5%。

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中國海關總署公布，今年前7個月，中國外貿進出口總值為23.6兆元，年增長10.4%。出口13.37兆元，年增長14.7%；進口10.23兆元，年增長5.3%。

海關總署統計資料顯示，今年前7個月，中國對東協、歐盟、美國分別進出口值為3.53兆元、3.23兆元和2.93兆元，年增率分別為3.2%、8.9%和11.8%。東協持續為中國第一大貿易夥伴，佔中國外貿總值15%。

官方認為，在今年元旦起生效的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），帶來紅利浮現，今年前7個月與RCEP成員國進出口總值年增7.5%，貿易紅利持續釋放，中國不少外貿企業受惠於RCEP生效帶來的關稅優惠、通關簡化、貿易投資便利化等紅利。

海關總署統計分析司長李魁文表示，中國對RCEP貿易夥伴7月單月進出口值1.17兆元，年增18.8%，拉動整體進出口成長5.6個百分點。RCEP正式生效實施後，深化區域經濟互聯互通和貿易投資合作，為地區經濟復蘇和發展提供了新動能。

海關總署統計資料指出，今年前7個月，中國與一帶一路沿線國家進出口值年增長19.8%；與RCEP其他14個成員國年增長7.5%。

中國有進出口實績的外貿企業數量在今年前7個月為52.6萬家，年增長5.8%。其中，民營企業進出口值為11.8兆元，年增長15.3%，佔中國外貿總值50%，較去年同期提升2.1個百分點。

© 2022 AFP