兩年對逾600兒少脫衣搜身 倫敦警方挨批執法過當

（法新社倫敦8日電） 根據今天公布的最新資料，引發非議的英國倫敦警察在2018到2020年曾對600多名兒童及少年執行脫衣搜身，其中大部分是非裔男孩。

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英格蘭兒少事務專員迪蘇沙（Rachel de Souza）表示，倫敦都會區警察局（MPS）的這些資料讓她「極度震驚」。

倫敦都會區警察局是英國最大的警察局，今年3月不得不為所謂的「Child Q案」道歉，4名警察也因涉嚴重不當行為面臨調查。

Child Q指的是1名15歲非裔女學生，2020年間遭警錯認是持有大麻的嫌疑人，被逼脫衣搜身。

英國廣播公司（BBC）今年3月報導，當時女警明知女學生月經來了仍強迫她拿下衛生棉、露出私密部位接受檢查。搜身期間老師待在室外，現場沒有其他成年人，也沒有通知女學生的父母，警方最後並未搜出任何違禁品。消息一出引發民眾憤怒抗議。

迪蘇沙揭露的數據顯示，23%類似案件都沒有洽當的成年人在場。2018年到2020年間，共有650名10歲到17歲的未成年人被倫敦都會區警察局的警察脫衣搜身，其中超過95%是男孩，而且根據警方描述，這650人中有58%是非裔。

迪蘇沙「極度關切」這類事件呈現的種族失衡現象，還說倫敦都會區警察局在「兒少保護」方面或許存有更廣泛的系統性問題，Child Q僅是其中一環。

她說，兒少脫衣搜身次數一年比一年高，顯示每一年都有為數眾多的兒少「遭受這種侵入性和創傷性的做法」。

針對迪蘇沙的調查結果，倫敦都會區警察局表示局內早已開始做出變革，確保警方以「適當」且「尊重」的方式處理未成年人的侵入性檢查。

倫敦都會區警察局承認，部分兒少可能是遭黑幫和毒犯「剝削的弱勢受害者」。

© 2022 AFP