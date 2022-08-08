北韓宣稱清零 最高人民會議將罕見開會討論防疫政策

（法新社首爾8日電） 北韓中央通信社今天報導，北韓將在未來幾周內舉行兩場重要會議，其中一場將檢視國內的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策。

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根據報導，北韓宛如橡皮圖章的最高人民會議（Supreme People's Assembly）將於9月7日召開會議，討論鄉村發展與組織事務的相關法律。

此外，北韓也決定在8月上旬針對緊急防疫檢討召開一場全國會議，「以確認新的政策方向」。北韓宣稱自7月底以來便未新增確診病例

平壤當局上周表示，所有發燒的患者都已康復，代表北韓5月中旬承認爆發疫情以來，境內第一波COVID-19疫情已經結束。

北韓從未證實國內染疫人數，僅表示約477萬名發燒患者已完全康復，自4月底以來有74人病歿。

北韓國會鮮少召開會議，扮演的角色通常是批准強大的勞動黨（Workers' Party）對各議題所作的決定。

在北韓最高人民會議常務委員會於周末舉行的會議上，與會者批准與醫藥相關的法律，以建立一套「嚴格制度」來推動公共衛生等議題。

北韓中央通信社（KCNA）提到，會中討論的其他事項包括修改航太發展法，「以進一步合法化這個領域的活動」，並通過「自衛法」以建立北韓所謂的「全民自衛系統」來保護人民的生命與財產。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

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