新墨西哥州連續有穆斯林遇害 拜登譴責

（法新社新墨西哥州阿爾伯克基7日電） 短短10天內，新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）先後發生3起穆斯林男性遭殺害的事件，總統拜登發聲譴責。

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除了近日的3起命案，2021年11月也曾發生來自阿富汗、62歲的穆斯林阿瑪迪（Mohammad Ahmadi）遇害事件，執法人員認為4案可能互有關連。

包括去年11月的第一個受害者在內，所有命案的受害人均為男性，是巴基斯坦或阿富汗後裔，也都以阿爾伯克基為家。

近10天發生的這3起命案，3名受害者都屬於同一個清真寺。8月5日命案的受害人身分尚未公布；8月1日命案受害人是27歲的巴基斯坦移民穆罕默德．胡笙（Muhammed Afzaal Hussain）；7月26日命案死者是41歲的阿富汗後裔阿富塔布．胡笙（Aftab Hussein）。

總統拜登今天在微網誌推特（Twitter）發文說：「阿爾伯克基發生的4名穆斯林男性命案讓我又悲又怒。」

「靜待完整調查的同時，我為受害者及其家屬禱告。我的政府堅定與穆斯林社群站在一起。美國絕不容許這類仇恨攻擊事件。」

© 2022 AFP