精障男大鬧索羅門二戰紀念活動 日自衛隊成員受傷

（法新社荷尼阿拉8日電） 一名據稱「患有精神疾病」的男子今天在索羅門群島一場二戰紀念儀式上大鬧，造成一名日本海上自衛隊成員受傷，這名滋事男子隨即遭到現場軍人和旁觀群眾制伏。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，現場影片顯示，包括美軍在內的6名軍人試圖壓制一名在地上掙紮、穿着黃色T恤的蓄鬍男子。

目前在索羅門群島訪問的美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）親自出席這場在首都荷尼阿拉（Honiara）附近血腥山嶺（Bloody Ridge）舉行、紀念第二次世界大戰瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）80周年的儀式。

日本大使館一位不願透露姓名的官員說，傷者是日本海上自衛隊護衛艦「霧雨號」（DD-104）上的一名27歲媒體發言人，該艦為參加區域演訓來訪索國。 該名官員並未說明事件的細節，僅說救護車抵達現場後已對受傷的日本海上自衛隊成員進行急救。 這名日本大使館官員說，救護車將傷者送往一間飯店，由下榻該飯店的美國醫護人員進行診治；傷者隨後被送回船上，確認他的狀況「並無大礙」。

攻擊事件發生後不久，紀念活動主辦單位索羅門群島文化和旅遊部在儀式上向日本官員正式道歉。

文化和旅遊部常務次長西沃羅（Barney Sivoro）表示：「我們知道這起事件並非針對任何特定的日本人…我想在此強調，這是單一意外事件，根據我們掌握的訊息，滋事者是一名患有精神疾病的人。」 西沃羅說，該名黃衣男子已被警方「當場」逮捕，並將依法處置，「政府及人民都對今天發生的事情感到非常抱歉」。

© 2022 AFP