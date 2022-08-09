川普稱佛州海湖俱樂部遭FBI突擊 保險箱遭破解

（法新社華盛頓8日電） 美國前總統川普今天說，他在佛羅里達州的海湖俱樂部莊園遭FBI探員「突擊搜查」，並稱此舉為「檢方瀆職」。

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川普他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發表聲明說：「這是我們國家的黑暗時刻，我在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-A-Lago）的美麗宅邸遭到一大群聯邦調查局（FBI）探員包圍、突襲與佔據。」

川普說：「這是檢方瀆職、將司法系統武器化，以及不希望我在2024年競選總統的激進左翼民主黨人的攻擊。」

「他們甚至破解了我的保險箱！」

FBI沒有說明是否有搜查行動或者是為了什麼，川普也沒有說明為什麼聯邦探員出現在他住家。

但多家美國媒體引述知悉調查的消息人士報導，FBI探員正在展開經法院批準的搜查行動，與可能不當處理搬到海湖俱樂部的機密文件一事有關。

美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）2月表示，已在川普的佛州莊園發現15箱文件，「華盛頓郵報」報導內含高度機密文件，是他連任失敗後在離開華府時一起帶走。

根據在1970年代水門案醜聞爆發後頒布的總統紀錄法，入主橢圓形辦公室的總統必須保存與政府活動相關的紀錄，而有關當局在川普的佛州俱樂部發現數箱文件，不禁讓人質疑川普是否遵守法律。

美國國家檔案和紀錄管理局當時已要求司法部對川普的做法展開調查。

根據「紐約時報」記者哈柏曼（Maggie Haberman）即將出版的新書，白宮職員也經常發現馬桶有紙團塞住，他們認為川普是在試圖衝掉一些文件。

© 2022 AFP