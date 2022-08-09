菲律賓前總統羅慕斯長眠國家英雄墓園

（法新社馬尼拉9日電） 菲律賓前總統羅慕斯（Fidel Ramos）上周辭世，戎馬出身的羅慕斯被視為菲國歷來最能幹的領袖之一，今天在莊嚴隆重的國葬儀式中，長眠於馬尼拉的國家英雄墓園。

廣告 繼續瀏覽後續

一輛載着羅慕斯骨灰、覆蓋國旗棺木的四輪車緩緩駛過綠蔭大道之際，上空一架軍方直升機低空飛過撒下花朵，兩側是一排排插有白色十字架的將士墓園。

在行過軍禮和21響禮炮之後，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）陪同羅慕斯的遺孀及遺眷，目送裝着前總統羅慕斯骨灰的銀色骨灰罈安放至墓中。

在現任總統小馬可仕之父馬可仕（Ferdinand Marcos）獨裁專政後的動蕩年代中，軍人出身的羅慕斯見證了菲國罕見的穩定成長和承平時期。羅慕斯上月底辭世，享耆壽94歲。

在動蕩年代，以沉穩自若見稱而有「穩定艾迪」稱號的羅慕斯，在1992至1998年堅定領導菲律賓的期間，經常被拍到嚼着未點燃的雪茄。

羅慕斯遺孀在國葬儀式尾聲發表簡短演說，她表示，像羅慕斯一樣的軍人，過着艱苦的生活。她對菲律賓人民表達感謝之意。

羅慕斯畢業於美國知名的西點軍校，返國後經歷對抗國內共產黨游擊隊的行動。

羅慕斯在前總統馬可仕專政時期擔任保安部隊（Philippine Constabulary）首長，即國家憲兵形式的警察部隊首長，但於1986年加入時任國防部長安瑞烈（Juan Ponce Enrile）反馬可仕的叛變，是促成「人民力量革命」的關鍵角色之一。

© 2022 AFP