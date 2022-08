阿富汗女孩受教權受阻 上秘密學校偷讀書

(法新社喀布爾9日電) 阿富汗女孩納菲沙(Nafeesa)發現廚房是藏課本的絕佳地點,可以不被她那反對女子讀書的塔利班(Taliban)哥哥窺探的眼睛看到,因為阿富汗男人幾乎從不進廚房。

自從伊斯蘭基本教義派組織塔利班去年重新在阿富汗執政後,當地數十萬名像納菲沙這樣的女孩和年輕女性就被剝奪了受教育的機會,但她們對學習的渴望並未稍減。

納菲沙在阿富汗東部鄉村一所秘密學校就讀,她說:「男生絕不會進廚房,所以我把書放在那裡。如果我哥知道了,會揍我。」

塔利班掌權一年來,為遵循嚴酷的伊斯蘭觀念,對女性實施了苛刻的限制措施,實際上不讓女性參與公眾生活。

女人若無男性親屬陪伴,不能再長途旅行。她們也被告誡要用面紗遮蓋臉龐,最好是穿從頭包到腳的罩袍(burqa);不過塔利班還是最希望女性除非絕對必要都不出門。

最殘酷的是,阿富汗許多地方的女子中學都不得重啟。但在全國各地普通民宅內,秘密學校愈來愈多。

法新社採訪團隊造訪了其中3所秘密學校,訪問了師生,基於安全考量,他們都使用化名。

阿富汗數十年來的動蕩嚴重破壞了教育系統,所以已經20歲的納菲沙目前還在學習中學科目。只有她母親和姊姊知道她在讀書。

納菲沙的哥哥多年來在山區替塔利班對抗阿富汗前政府及美國主導的外國部隊,直到打了勝仗,才帶着滿腦嚴苛教條返家,認為女性就該待在家裡。

他允許納菲沙早上去伊斯蘭宗教學校讀可蘭經,但下午納菲沙就溜去阿富汗女性革命協會(Revolutionary Association of the Women of Afghanistan)籌辦的秘密學校。

納菲沙說:「我們願意冒風險,不這樣的話就無法受教育了。」

她還說:「我想當醫生…我們希望為自己做點事,我們想要自由、服務社會和打造未來。」

法新社來到納菲沙的秘密學校時,她和另外9名女孩正坐在毯子上,與女老師探討言論自由,輪流朗讀課本。

她們經常必須提早數小時從家裡出發才能來到教室,還得走不同路線以免惹人注意;這個地區的居民多數屬於普什圖族(Pashtun),也就是組成塔利班的主要派系,以保守聞名。

若有塔利班戰士問起,這些女孩會說,她們是報名參加裁縫工作坊,並把課本藏在購物袋或衣袍下。她們不只要承擔風險,還得做出犧牲:納菲沙的姊姊為了不讓哥哥起疑,已經輟學了。

宗教學者說,伊斯蘭教並無可以禁止女孩接受中學教育的正當理由,塔利班掌權一年來,也一直聲稱會允許開課。

但數名消息人士告訴法新社,向最高領袖艾昆薩達(Hibatullah Akhundzada)提供建議的強硬派反對女孩受教育,或充其量希望僅限於宗教研究及實用課程,例如烹飪和針黹。

但官方說法沒有變,仍聲稱這只是「技術問題」,等到依據伊斯蘭規範的課程定出來,就會複課。

小學女生仍可上學,至少目前,女性也可以上大學,只是由於缺乏女教師,有些課程要男女分開上,也有些課開不成。

沒有中學學歷,十多歲的女孩們就不能參加大學入學考試,所以目前這批大學女生可能會是阿富汗在可預見未來的最後一批。

對於一些阿富汗女性來說,上學為的也不只是受教育的權利,因為她們太常遇到施虐又限制重重的婚姻關係。

在阿富汗東部上秘密學校的薩拉(Zahra)14歲結婚,現在住在夫家,他們都反對讓她上學。

薩拉要吃安眠藥來抗焦慮,她擔心夫家硬逼她待在家裡。她藉口要去市場,卻來到了秘密學校。對她而言,這是她唯一可以交朋友的機會。

