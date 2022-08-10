太空產業陷困境 俄羅斯為伊朗發射衛星

（法新社哈薩克阿拉木圖10日電） 俄羅斯昨天為伊朗發射的一顆衛星已進入軌道。這次發射除引發外界擔憂莫斯科恐利用這顆衛星加強監視烏克蘭，也表明陷入困境的俄羅斯太空產業亟需新客戶。

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俄羅斯入侵烏克蘭遭到西方制裁，在國際間日益孤立，克里姆林宮正轉向中東、亞洲和非洲，為其太空計畫尋找新客戶。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長波瑞索夫（Yury Borisov）在哈薩克草原由莫斯科控制的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發表談話，盛讚「這是俄伊雙邊合作的重要里程碑，為實施新的乃至更大的計畫開闢道路」。

波瑞索夫上個月取代大話連篇的民族主義者羅戈辛（Dmitry Rogozin）擔任太空總署署長，他承認在與西方關係緊張之下，俄羅斯國家航太工業「處境艱難」。

伊朗通信部長札瑞波爾（Issa Zarepour）也出席海亞姆衛星（Khayyam）的發射，他稱這是一次「歷史性事件」，是「我們兩國在太空領域展開新互動的轉捩點」。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）在推特上表示：「儘管受到制裁和敵人極大壓力，伊朗伊斯蘭共和國仍在科學和技術進步的輝煌道路上持續前進。」

伊朗一直與莫斯科維持聯繫，並未批評俄羅斯入侵烏克蘭。這次衛星發射，德黑蘭試圖轉移人們對莫斯科可能利用海亞姆監視烏克蘭的疑慮。

海亞姆經俄羅斯聯合號-2.1b火箭（Soyuz-2.1b）發射升空後不到兩小時，伊朗太空總署（ISA）即宣布「伊朗太空總署的地面接收站」已經收到「第一批遙測資料」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）上周援引西方情報官員報導，俄羅斯計畫使用伊朗這顆衛星數月或更長時間，以支援其烏克蘭戰爭，而後才交給伊朗控制。

伊朗太空總署7日強調，伊朗將「從第一天起」控制這顆衛星，顯然是對「華盛頓郵報」報導所作的反應。根據伊朗太空總署，海亞姆的目的是「監測國家邊界」，提高農業生產力，監測水資源和自然災害。

© 2022 AFP