家族事業遭詐欺調查 川普拒錄口供

（法新社紐約10日電） 美國前總統川普今天拒絕就其家族事業所涉詐欺罪嫌在紐約宣誓提供證詞，目前川普承受的法律壓力已加大。聯邦調查局（FBI）幹員2天前甫搜查他在佛羅里達州的莊園。

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川普表示，他「別無選擇」，只能行使美國憲法第5修正案賦予的權利。這項修正案允許人民在錄口供時保持沈默，以免自證其罪。

川普發表聲明說，「依據美國憲法賦予每一位公民的權利和特權，我拒絕回答問題」；並說，他是採納法律顧問的建議。

聲明中說：「當你的家人、公司和所有身邊的人都成為律師、檢察官以及『假新聞媒體』撐腰下毫無根據、有政治動機的政治迫害目標，你別無選擇。」

「我的心中若有任何疑問，那就是聯調局周一突擊搜查我的住家海湖俱樂部（Mar-a-Lago），就在今天錄口供的兩天之前，這清除了一切不確定性。」

川普稍早在社群平台貼文說，他正在紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的辦公室。詹樂霞的調查行動是川普旗下企業所遭到的若干現行調查之一。

川普在自創的社群平台Truth上對詹樂霞發起了連串攻擊，指她是帶有「種族偏見」的檢察長，企圖「惡整川普」。

詹樂霞懷疑，川普集團（Trump Organization）為向銀行貸款，不實誇大旗下不動產價值，而在報稅時又以多報少，企圖少付稅金。

© 2022 AFP