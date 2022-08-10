白鯨誤闖法國塞納河已脫困

（法新社法國聖皮耶爾拉加朗10日電） 一隻誤闖法國北部塞納河並受困河中的白鯨已在今天凌晨的第一階段救援行動中靠着吊網脫離河道。

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經過將近6個小時的救援行動，這隻重達800公斤的白鯨於今天凌晨4時左右藉由吊網和起重機從河中被吊起，並暫時安置在一艘駁船上，由十多名獸醫就地照護。

這場救援行動有24名潛水員參與，從昨晚10時到今天凌晨4時這段期間，救援人員利用繩索嘗試多次才把白鯨引誘到網內，並將它吊起運離河道，過程中有一群好奇民眾徹夜待在岸邊觀看救援。

白鯨是通常出現在寒冷北極水域的保育類物種。負責監督救援行動的諾曼第大區（Normandy）厄爾省（Eure）官員多利亞特-普澤（Isabelle Dorliat-Pouzet）在救援行動展開前表示，這隻白鯨接下來將被放置在冷藏卡車中運往海岸。

這條4公尺長的白鯨一個多星期前沿着塞納河朝巴黎方向游，受困在諾曼第聖皮耶爾拉加朗（Saint-Pierre-la-Garenne），該地距離英吉利海峽約130公里。

自5日以來，這隻白鯨往內陸前進的行動一直受限於巴黎西北方約70公里處的一道水閘；它在拒絕進食後健康惡化。

但前來協助救援、位於南法的海洋動物公園「海洋世界」（Marineland）人員布拉塞爾（Isabelle Brasseur）今天告訴法新社，白鯨狀況還算「令人滿意」。 救援人員已在英吉利海峽威斯特安港（Ouistreham）的閘門準備好一個海水水池，讓白鯨待在那裡觀察3天，為重返大海做準備。

布拉塞爾說，這場將白鯨送回大海的行動並非毫無風險，因為白鯨目前相當虛弱且備感緊迫，「隨時都有可能死亡」。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）

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