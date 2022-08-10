美國新墨西哥州穆斯林命案有突破 頭號嫌疑犯落網

（法新社洛杉磯9日電） 美國新墨西哥州有4名穆斯林男子遭到殺害，追捕兇手的警方今天宣布，已逮捕命案「頭號嫌疑犯」，指控他犯下兩起謀殺罪。

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新墨西哥州其中3起穆斯林命案是在過去幾周發生，已令阿爾伯克基（Albuquerque）的穆斯林社群人心惶惶，領袖說當地穆斯林愈來愈恐慌。

但今天，調查人員說他們接獲民眾線報，逮捕51歲的阿富汗移民塞伊德（Muhammad Syed）。

警探之前公布他們認為涉及這些命案的車輛照片，呼籲民眾提供線索協助破案。

阿爾伯克基警察局長麥迪納（Harold Medina）在推特（Twitter）上寫道：「阿爾伯克基最近有一名穆斯林男子遭到謀殺，我們追蹤到據信涉及命案的車輛。」

「駕駛遭到逮捕，他是這些謀殺案的頭號嫌疑犯。」

「紐約時報」引述新墨西哥州伊斯蘭中心（Islamic Center of New Mexico）主席阿賽得（Ahmad Assed）說法報導，有人跟他說，主嫌是遜尼派穆斯林，他對於女兒嫁給什葉派穆斯林感到憤怒。

警方在記者會上說，他們仍在調查犯案動機。

© 2022 AFP