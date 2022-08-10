菲律賓配合美國制裁 取消購買俄羅斯直升機

（法新社馬尼拉10日電） 菲律賓國防部發言人今天證實，菲律賓已將購買16架俄羅斯軍用直升機的訂單作廢。此前有報導稱，由於美國對莫斯科實施制裁，前總統杜特蒂決定取消這項訂單。

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華盛頓的長期盟友馬尼拉為實現軍事裝備現代化，去年11月同意支付127億菲律賓披索（約台幣68.4億元），購買俄制米17（Mi-17）直升機。

今年2月莫斯科揮軍入侵烏克蘭，美國及盟國對俄羅斯實施廣泛的制裁。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天表示，正在將合約「正式終止」。

安多隆並未提到美國對莫斯科的制裁，他告訴法新社「全球政治發展導致優先事項必須有所變化，結果上一任政府取消了這個項目」。

曾在杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府擔任國防部長的羅倫沙納（Delfin Lorenzana）3月間稱，烏克蘭戰爭爆發前，菲律賓已支付這批運輸直升機的定金，且交易「正常進行」。

但羅倫沙納上周告訴菲國媒體，杜特蒂本人在其政府即將下台時因制裁威脅，決定取消這筆交易。他說：「我不曉得我們是否還能拿回這筆錢，因為終止合約的是我們。」

法新社今天無法聯繫到俄羅斯駐馬尼拉大使館官員評論此事。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Romualdez）最近曾告訴法新社，決定取消合約是因「烏克蘭戰爭」所引發。

羅慕德斯稱，馬尼拉還擔心違反美國2017年通過的一項法律，該法律制裁任何與俄羅斯情報或國防部門做生意的人。他還說，美國將提供「替代直升機來滿足我們的需求」。

馬尼拉於2012年開始一項規模適中的軍事現代化計畫。直到最近，菲國的軍事裝備還包括越戰時期的直升機和二次世界大戰期間美國海軍使用的艦艇。

菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）6月30日上台後，其新政府檢討了俄羅斯的這筆交易，做出與杜特蒂相同的決定。

© 2022 AFP