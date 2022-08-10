韓國破紀錄暴雨 增至9死7失聯

（法新社首爾10日電） 韓國官員今天表示，韓國連日暴雨，降雨量破紀錄，導致主要道路、地鐵、住家都淹起水來，造成至少9人喪生、7人失聯。

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據總統尹錫悅說法，8日開始的這場大雨，降雨量創韓國開始氣象觀測115年以來最高紀錄。尹錫悅同時為大雨造成的種種不便道歉。

本周稍早上傳社群網站的影像顯示，有民眾冒險在水深及腰的大水中行走，地鐵站也湧進大量污濁的雨水。

首爾高級江南區受創尤其嚴重，可以看到汽車一半的車身都泡在水中。

內政部官員告訴法新社：「死傷總數共16人，包括9人喪生、7人下落不明。」

這位官員說，整體而言，有約600人受到影響，許多人被迫離開住處。

根據內政部說法，9名死者當中，3人是因受困在淹水的半地下住宅而喪生。

當地媒體說，這3人分別是一名十多歲的女孩、她的母親和阿姨。

另一名死者是在搬動倒落人行道的樹木時，疑遭觸電身亡。

另一人則是在他位在江原道住家遭山崩掩埋後喪生。

尹錫悅昨天視察鬧出人命的半地下公寓現場，承認韓國「蒙受諸多損失」。

在另一場政府會議中，他告訴官員要特別關注最弱勢的一群。他說：「有財務困難、行動不便者，特別容易受到天災影響。」

根據最新蓋洛普韓國（Gallup Korea）民調數據，5月才上任的尹錫悅施政滿意度已跌至24%。這次開始降下大雨時，他也因為沒有親赴政府緊急控制中心而招致批評。

當地媒體指出，尹錫悅缺席是因為自家淹大水。這個說法已遭尹錫悅辦公室否認，說總統決定留在住處，是因總統團隊手上已有因應之道。

© 2022 AFP