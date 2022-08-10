FBI突襲川普豪宅 美前副總統：司法部帶黨派偏見

（法新社華盛頓9日電） 美國前副總統彭斯（Mike Pence）今天對聯邦調查局（FBI）探員突襲搜查前總統川普在佛羅里達州的住家「深表關切」，並表示司法部這麼做帶有「黨派偏見」。

廣告 繼續瀏覽後續

彭斯發推文說：「我和數以百萬計美國人一樣，對川普總統的私人住所遭到前所未見的搜查深感擔憂。」

他指出：「美國歷史上，沒有一位前總統的私人寓所遭遇突襲搜查。」

在川普支持者於2021年1月6日襲擊美國國會大廈後，彭斯與川普鬧翻，據信他正在考慮角逐2024年總統大選共和黨候選人提名。

川普也暗示自己可能再次逐鹿白宮，他稱FBI這次突襲是「激進左派民主黨人士將司法系統武器化，他們極度不希望我在2024年競選總統」。

彭斯在推文中說：「多年來，FBI探員屢次被發現在我們執政期間出於政治動機行事，司法部持續存在黨派偏見的問題必須獲得解決。」

彭斯說：「昨天的行動破壞了公眾對我們司法系統的信心，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）必須向美國人民徹底說明採取這項行動的原因，他必須立即這麼做。」

FBI拒絕說明昨天突襲搜查海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的原因。

然而，有多家美國媒體報導，FBI探員當時正在執行法院批準的搜查行動，與川普去年1月離開白宮後可能不當處理機密文件一事有關，他當時將機密文件搬到海湖俱樂部，而非送往國家檔案局。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2022 AFP