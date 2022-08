聯合國檢視美對抗種族歧視紀錄 報告8月底出爐

(法新社日內瓦11日電) 在越來越多人呼籲對數世紀系統性種族歧視進行賠償之際,聯合國消除種族歧視委員會今天將展開聽證會,對美國官員展開詢問,檢視美國對抗種族歧視的紀錄。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國消除種族歧視委員會(United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination)將在日內瓦舉行聽證會,聽取美國高階官員、倡議人士以及非政府組織(NGO)的報告,以了解華府是否遵守對抗種族歧視的國際義務。

聽證會將在今天下午展開,然後在明天上午繼續,將討論一連串議題,包括警察殺害非裔,以及攸關教育、住屋和健康環境的不平等。

委員會由18名獨立專家組成,以評估各國是否遵守國際公約,消除各種形式的種族歧視。美國在1994年批准這項公約。

這是美國紀錄2014年以來首度受到定期檢視,人權團體堅稱美國政府過去從未適當解決對非裔的暴力問題,無論是在蓄奴時期,還是接下來充滿了剝削、隔離和暴力時期。

他們指出,這些問題仍可以在經濟、衛生、教育、執法、住房以及其他政策和作為上看到。

憲法權利中心(Center for Constitutional Rights)執行總監華倫(Vince Warren)告訴法新社,在聽證會中,公民社會的焦點將放在「坦承、修復和賠償問題上」。

華府這次派遣23人的代表團。聯合國消除種族歧視委員會則將在8月30日發表報告結論。

美國總統拜登(Joe Biden)政府發表聲明表示:「(政府)極為致力解決系統性種族歧視的挑戰,無論是國內或國外。」

華府為了準備這次的紀錄檢視,已經和美國的公民社團舉行四輪諮商。

來到日內瓦的部分倡議團體同意,現任政府在坦承與結構性種族主義有關的問題上,勝過前幾任政府。

但他們卻沒看到多少後續的具體行動。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)人權專案主管達克瓦(Jamil Dakwar)表示:「拜登政府已展現它可以說出問題,但現在到了採取更大膽行動的時刻。」(譯者:劉淑琴/核稿:陳政一)

© 2022 AFP