英國逮捕疑為伊斯蘭國「披頭四」謀殺團夥一成員

（法新社倫敦10日電） 英國警方說，據稱是極端組織伊斯蘭國（IS）綁架撕票團夥「披頭四」成員之一的英國男子戴維斯（Aine Davis），今天返回英國時在機場被逮捕。

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38歲的戴維斯搭機從土耳其啟程，抵達盧頓機場（Luton airport）後被捕。

率領英國反恐調查的都會區警察局（Metropolitan Police）表示，警方確實在盧頓機場逮捕了戴維斯，他將於11日上午在倫敦出庭。

據信戴維斯是伊斯蘭國小組成員，這個小組在2012年至2015年間，於敘利亞劫持了數十名外國人質，由於他們操英國口音，被俘虜們稱為「披頭四」（Beatles）。

「披頭四」4名成員被控綁架來自美國、英國、歐洲、紐西蘭、俄羅斯和日本等至少27名記者和救援人員。

據稱這4人虐待並殺害4名美國人，甚至以斬首方式殺人，伊斯蘭國出於宣傳目的，發布了謀殺過程的影片。

另一名據稱為「披頭四」成員的38歲前英國公民柯蒂（Alexanda Kotey），於2020年從英國被引渡到美國接受審判，去年9月就所涉死亡案件認罪，今年4月被判處無期徒刑。

同樣曾是英國公民的34歲艾謝克（El Shafee Elsheikh）也被引渡到美國，他被控的罪名全數都於4月被判決有罪，法庭將於下周宣判。

還有一名「披頭四」劊子手恩瓦濟（Mohamed Emwazi）已於2015年在敘利亞被美國無人機擊斃。

© 2022 AFP