金與正控南韓空飄氣球帶來疫情 北韓考慮祭出報復

（法新社首爾11日電） 北韓官方宣稱抗疫「勝利」之際，領導人金正恩的強勢胞妹金與正指控南韓方面空飄來帶有病毒的氣球，導致北韓COVID-19疫情爆發且犯下違反人道罪，她警告北韓正考慮祭出報復。

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北韓當局先前表示，鄰近兩韓邊界的「外來事物」造成北韓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，但南韓駁斥這項指控。 南韓國會2020年底修法通過，禁止民眾在兩韓邊界散布反北韓傳單，但近年來南韓相關團體人士仍將裝有宣傳單子和美元的氣球投放飛過邊界，平壤當局長年以來對此表達抗議。 北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩胞妹金與正今天將國內疫情歸咎於南韓的投放氣球舉措，聲稱他們犯了「違反人道罪」。

報導指出，金與正表示許多國家與世界衛生組織（WHO），都已承認「透過接觸受污染物體散播傳染病的危險性」。

她指出：「南韓發放傳單、金錢、單薄的小冊子還有其他物品到我們這個地區，令人憂心忡忡。」

金與正警告，平壤當局正考慮「強烈報復因應」，還說如果南韓方面持續飄來氣球，「我們要根除不是只有病毒而已，還會消滅南韓當局」。

© 2022 AFP