10名礦工受困墨西哥煤礦場 積水依舊嚴重救援暫緩

（法新社墨西哥阿古希達10日電） 墨西哥北部一處煤礦上周發生崩塌導致淹水意外，10名礦工受困一周後，今天一名穿制服、戴頭盔的士兵攜帶氧氣瓶，乘坐金屬吊籠下井，幾分鐘後出來衣服明顯濕透。

廣告 繼續瀏覽後續

科阿韋拉州（Coahuila）州長里克爾梅（Miguel Riquelme）後來在推特（Twitter）上說，一名軍事潛水員下到礦場的4號豎井，但進入礦道時遇到障礙。

里克爾梅說，將繼續努力從礦井中抽水。

民防單位在推特上表示，已經使用無人機飛行，以繪製工地位置，並從救援區獲取地理參照資訊。

在科阿韋拉州的阿古希達（Agujita）行動中，還部署兩架水下無人機、數百名士兵和其他救援人員、25台抽水泵浦和7台鑽機。

根據當局，本月3日，礦工們進行挖掘工作時，挖到一個充滿水的毗鄰區域。意外發生後，5名工人逃出礦井，但其他人就此失聯。

到目前為止，從60公尺深、粗製濫造的礦井中抽水一直是救援工作的重點。

國家民防協調員貝拉斯格斯（Laura Velazquez）今天稍早表示，豎井中的水已從30多公尺大幅下降，但需要再減少幾公尺才能安全進入。

© 2022 AFP