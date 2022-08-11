G7：俄國佔領烏克蘭核電廠 對區域構成危害

（法新社基輔10日電） 七大工業國集團（G7）今天警告，俄羅斯持續佔領烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，「對區域構成危害」，呼籲把這座設施的掌控權歸還烏克蘭。

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烏克蘭今天指控俄羅斯在札波羅熱核電廠附近一帶發動火箭襲擊，造成14名平民喪命，G7警告，俄國掌控這座設施「對地區構成危害」。

烏國中部第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentin Reznichenko）在通訊軟體Telegram上說，當地夜間遭襲擊，造成13人罹難、11人受傷，5人傷勢危急。

傷亡者多集中在札波羅熱核電廠跨越第聶伯河（Dnipro River）對岸的馬哈鎮（Marganets）。

列茲尼琴科說：「這是可怕的一夜。」他呼籲居民聽到空襲警報時趕緊避難。

他寫道：「我要求、懇請各位…不要被俄羅斯人殺死。」

札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在Telegram上寫道，俄國飛彈今天早晨襲擊當地一處村落後，造成一名女子喪命。

地方議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）稱，俄軍攻擊破壞了一條輸電線，導致數千人沒電可用。

© 2022 AFP