中國緊張情勢升溫之際 印尼美國舉行實彈演習

（法新社印尼巴都拉惹12日電） 來自美國、印尼等盟國的數千名官兵今天舉行實彈演習。一名美軍高階將領表示，中國在台灣周邊做出破壞穩定的行動後，這場演習是華府為了避免區域性衝突的相關作為。

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美國、印尼年度演習「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）今年改稱為「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield），將較往年的範圍和規模大甚多。

美國及其亞洲盟邦都曾表達，對於中國在太平洋地區日益專斷的關切；但華府表示，這次演習目的並非針對任何國家，儘管規模確實較過往演習大出許多。

美國印太司令部司令海軍上將阿基里諾（John Aquilino）在演習結束後的記者會上表示：「中華人民共和國破壞穩定的行動，像是威脅台灣的活動和作為，正是我們試圖避免的。」他說：「我們每天都在努力防止戰爭。」

至少4000名美國與印尼，以及澳洲和新加坡部隊參與這次為期兩周的演習，還有首次加入「超級嘉魯達之盾」演習的日本。參加今天實彈演習的有美國、印尼、澳洲和新加坡。

聯合演習部隊發射了標槍（Javelin）反戰車飛彈。阿帕契（Apache）直升機演習時，對一處丘陵訓練區進行機槍掃射並發射火箭彈。

印尼國軍總司令安迪卡（Andika Perkasa）否認演習規模擴大是因為台灣海峽情勢，宣稱早在此前就已計畫這次演習。

© 2022 AFP