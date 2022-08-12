英國代烏克蘭辦歐洲歌唱大賽 7座候選城市名單公布

（法新社倫敦12日電） 由於烏克蘭戰爭持續進行，英國明年將替烏克蘭主辦歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）。英國今天宣布，2023年歐洲歌唱大賽將在倫敦以外的7座大城市之一舉行。

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英國廣播公司（BBC）電台節目主持人米爾斯（Scott Mills）宣布，候選名單7座城市分別為伯明罕（Birmingham）、格拉斯哥（Glasgow）、里茲（Leeds）、利物浦（Liverpool）、曼徹斯特（Manchester）、紐卡索（Newcastle）和雪菲爾（Sheffield）。

其中只有格拉斯哥位於蘇格蘭，其他6個城市都在英格蘭。

米爾斯表示，將在各大城市提出爭取主辦權的更詳細說明後，於今年秋季公布最終決定。

由歐洲歌唱大賽冠軍得主所屬國家主辦隔年比賽，這是行之數十年的傳統，不過歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）先前表示，基於安全理由，已邀請今年亞軍得主英國主辦明年比賽。

BBC將製作全球最大的現場音樂盛會，吸引來自歐洲、中亞、以色列和澳洲的表演者參加。

歐洲歌唱大賽執行主管厄斯特達爾（Martin Osterdahl）在BBC廣播節目中說：「睽違25年英國要再度舉辦歐洲歌唱大賽，所以（我）非常興奮。」

英國曾4度在倫敦舉辦歐洲歌唱大賽。除了伯明罕1998年主辦過該賽事，這次入圍的其他城市都沒有主辦歐洲歌唱大賽的經驗。

© 2022 AFP