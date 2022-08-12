韓國法務部長：三星李在�g獲總統特赦

（法新社首爾12日電） 韓國三星集團繼承人兼實際領導人李在�g（Lee Jae-yong）今天獲得總統特赦。韓國向來都會釋放因經濟因素遭判貪污罪的企業領袖，李在�g是最新一個例子。

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李在�g先前因行賄等罪嫌遭判2年半徒刑。韓國法務部長韓東勳說，將讓李在�g復職，給他機會「對克服國家經濟危機做出貢獻」。

根據「富比世」（Forbes）雜誌，李在�g在全球富豪榜排名第278名，資產凈值達79億美元，他在入獄18個月後，於2021年8月獲假釋出獄，服完超過一半的刑期。

韓國法務部在聲明中說：「由於有全球經濟危機，全國經濟的活力與生命力下滑，經濟低迷狀態恐怕將持續更長時間。」

法務部又說，赦免李在�g是為了讓他和其他獲特赦的企業高層，「透過積極投資科技與創造就業，成為韓國持續成長的引擎」。

54歲的李在�g今天與另3名商界人士一同獲得赦免，包括樂天集團（Lotte Group）會長辛東彬（Shin Dong-Bin）。辛東彬在2018年的賄賂案中遭判2年半徒刑、緩刑4年。

李在�g是全球最大智慧型手機製造商三星電子（Samsung Electronics）的副會長。三星電子的整體營收相當於韓國國內生產毛額的約1/5。

他是因為涉及嚴重的貪污案遭定罪入獄，這場醜聞導致前總統樸槿惠（Park Geun-hye）下台。

© 2022 AFP