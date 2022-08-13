不管印度抗議 斯里蘭卡批准中國測量船靠港

（法新社可倫坡13日電） 斯里蘭卡官員透露，斯里蘭卡政府今天授予具爭議性的中國研究船遠望5號靠港許可，並未理會鄰國印度對於這艘船可能對印度軍事設施進行情報刺探搜集的疑慮。

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在國際船舶及分析網站上，對遠望5號（Yuan Wang 5）的敘述是一艘研究與調查船。但依照印度媒體說法，這是一艘有雙重用途的間諜船。

印度對於中國在印度洋日益頻繁出沒以及對斯里蘭卡的影響力與日俱增，抱持懷疑態度。新德里認為，無論印度洋或斯里蘭卡，都牢牢處於它的勢力範圍內。

遠望5號原定11日停靠中國營運的斯里蘭卡赫班托達港（Hambantota Port）。但在印度提出反對後，可倫坡要求北京無限期延後讓這艘船到訪。

不過，斯里蘭卡的港務長席瓦（Nirmal P Silva）表示，他已經接獲斯里蘭卡外交部發出的通行許可，允許遠望5號於16至22日停泊在赫班托達港。

席瓦告訴法新社：「我今天接到外交通行許可。我們將與這艘船指定的地方代理機構合作，以確保在港口的物流作業進行。」

數名斯里蘭卡外交部的消息人士也證實，可倫坡已重新發出遠望5號的靠港許可。原本的許可證是在7月12日發放，但隔天就發生斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃離出國。當時斯里蘭卡民眾不滿國家面臨歷來最嚴重經濟危機，已示威抗議數個月。

拉賈帕克薩的胞兄馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）2005至2015年擔任斯里蘭卡總統期間，向中國借了大筆債務。拉賈帕克薩辭職後已逃到新加坡。

根據印度媒體報導，遠望5號除了可用來進行太空和衛星追蹤，還具有發射洲際彈道飛彈的特定用途。

印度政府已表示擔憂遠望5號可能對它的活動進行刺探，並且已經對斯里蘭卡提出抗議。

印度外交部曾表示，它將密切監視「任何對印度安全和經濟利益有影響的舉止，並且採取所有必要措施加以保護」。

斯里蘭卡港口官員表示，遠望5號昨天晚間位在斯里蘭卡東南方約1000公里處，正緩慢駛向深水港赫班托達港。

斯里蘭卡支付一家中國企業14億美元，來興建這座港口，並以11.2億美元代價將港口租給中國長達99年。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）

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