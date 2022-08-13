標普和惠譽調降烏克蘭信用評等

（法新社華盛頓12日電） 信評機構標準普爾公司（S&P）和惠譽（Fitch）今天再次下調烏克蘭的信用評等，認為這個飽受戰爭蹂躪的國家債務重組協議使其離違約僅一步之遙。

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標普將烏克蘭的信評從CC/C調降至「選擇性違約」（SD），並指出大多數歐洲債券持有人同意將償債期限推遲24個月。

標普說：「鑒於所宣布的重組條款和條件，按照我們的我們的標準，我們認為這筆交易令人沮喪，等同於違約。」

惠譽方面將烏克蘭的長期債務評級從C下調至「限制性違約」（RD）。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）先前曾表示，大多數債權人同意烏克蘭將償還200億美元（約新台幣6000億元）債務的時間推遲至2024年。 烏克蘭財政部在新聞稿中表示，持有烏克蘭約75%債務的債權人同意烏克蘭暫停償債。

當一個國家無法履行對其債權人的財務承諾時，即被視為違約，債權人可能是政府、國際貨幣基金（IMF）等國際組織或私人債券持有人。

當標普認為債務人在特定問題或債務類別上選擇性違約，但將繼續及時履行其在其他問題上的付款義務時，就被歸類在「選擇性違約」。

© 2022 AFP