涉貪污遭美製裁 巴拉圭副總統辭職

（法新社亞松森12日電） 巴拉圭副總統韋拉斯格斯（Hugo Velazquez）因為涉及「嚴重貪污行為」遭美國制裁，今天宣布辭去副總統一職，並退出明年總統選舉。

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美國國務院稍早發布國務卿布林肯（Antony Blinken）的聲明，稱韋拉斯格斯「涉及嚴重貪污行為，包括向一名政府官員行賄，並干預公開程序」，未來禁止入境美國。

韋拉斯格斯希望能出馬參加明年總統大選，因為巴拉圭總統的任期限製為一任5年，包括現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）在內。

韋拉斯格斯向1080 AM廣播電台表示，「辭職的決定是為了避免波及總統」或是他們的紅黨（Colorado Party）。 他說：「我退出政壇。這是我生涯的最後一個階段。如果不這麼做，我們該何去何從？」 韋拉斯格斯的數名家人也遭到制裁，受波及的還有他的親密好友杜華德（Juan Carlos Duarte）。杜華德在經營亞西雷大（Yacyreta）水力發電廠的公司擔任法律顧問。 韋拉斯格斯否認美國的指控，堅稱他「問心無愧」。 紅黨將於12月為明年總統選舉進行黨內初選，韋拉斯格斯先前是角逐者之一。

布林肯說，美國的制裁是與杜華德涉及的案件有關，他「賄賂一名巴拉圭政府官員，以阻撓威脅到副總統及其金融利益的調查」。

© 2022 AFP