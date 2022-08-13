美國會通過降低通膨法案 聚焦氣候健保稅制3重點

（法新社華盛頓12日電） 美國聯邦眾議院今天通過規模4300億美元的「降低通膨法案」，總統拜登表示，他下周將簽署這項聚焦氣候、健保及稅制3大議題的法案。

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這項立法堪稱美國史上對抗氣候變遷的最大規模投資，力拚減少國內溫室氣體排放；同時允許「聯邦醫療保險」（Medicare）為年長者的藥物議價，以降低處方藥價；並且確保企業和富人繳納應繳稅款。

參議院7日經過27小時馬拉松辯論後，通過這項「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）；眾議院今天以220票贊成、207票反對的表決結果通過法案，將送交拜登簽署，完成立法。

「降低通膨法案」包括3700億美元用於潔凈能源和因應氣候變遷，目標在2030年前協助美國碳排放量比2005年水準減少40%。新法也將為購買電動車的美國人提供高達7500美元的稅額減免，屋頂安裝太陽能板可享30%補貼。

此外，640億美元用於健保，以助縮小美國各地在取得醫療保健方面的巨大差異，特別是抑制飆漲的處方藥價；並將俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）補助措施延長到2025年。

稅制方面，新法對獲利超過10億美元的公司課徵最低企業稅率15%，目的在防止部分大公司利用避稅天堂繳交的稅款遠低於理論上應繳稅款。

拜登表示，他下周將簽署法案，之後白宮會在9月6日舉行慶祝活動，紀念他所謂的歷史性立法。

© 2022 AFP