闖FBI辦公室男子身分確認 疑在川普社媒號召動武

（法新社華盛頓12日電） 一名武裝男子11日闖入美國聯邦調查局（FBI）俄亥俄州辦公室未遂後逃逸，其後在追捕中遭擊斃。他疑似曾在美國前總統川普寓所遭FBI搜查後，到川普的社群平台發文號召動武。

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俄亥俄州當局今天確認42歲嫌犯雪佛（Ricky Shiffer）的身分。根據多家美國媒體發布的螢幕截圖，一個同名帳號在川普（Donald Trump）的「真實社群」（Truth Social）平台發表多則憤怒暴力貼文，包括他嘗試攻擊FBI但失敗。

FBI探員8日突襲搜索川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所，引發右翼支持者憤慨。雪佛同名帳號隔天在「真實社群」發布的貼文寫道：「這是號召你們拿起武器。我提議開戰。」他並呼籲「愛國者」去殺死聯邦探員。

同個帳號11日又在平台發文，坦承自身試圖闖入位於美國中西部俄亥俄州的FBI辦公室。但這則貼文迅速被移除。

FBI於11日表示，一名武裝男子試圖闖入FBI在俄亥俄州辛辛那提市（Cincinnati）的辦公室。

根據美國媒體報導，這名男子用一把釘槍發動攻擊，並揮舞一把AR-15半自動步槍，之後駕車逃逸。

根據報導，雪佛的帳號11日上午分享一則看似寫到一半的推文：「恩，我以為我有辦法突破防彈玻璃，但我沒做到。我確實嘗試攻擊了FBI，如果你們沒聽到我的消息，我可能已經被網路踢掉，或是FBI逮到我了，又或是他們派了一般警察，而…」

這起事件引發全美關注，因為就發生在FBI搜查川普的別墅幾天後，儘管兩起事件是否有關連尚未獲得證實。

警方發言人11日在記者會上表示，執法人員追捕試圖闖入FBI辦公室嫌犯的逃逸車輛，車子停下後，員警企圖與嫌疑人交涉，但對方不肯投降，還朝員警舉起武器，警方遂對男子開槍，男子當場傷重不治。

© 2022 AFP